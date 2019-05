A partida entre Cruzeiro e Chapecoense será disputada no estádio Independência, no próximo domingo (26), às 19h. A marcação do jogo para o Horto, segundo o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, foi uma surpresa, já que a partida da sexta rodada do Campeonato Brasileiro estava previamente marcada para o Mineirão.

"A gente estranhamente recebeu essa notificação da CBF marcando o jogo para o Independência", disse Itair Machado em entrevista coletiva na Toca II na tarde da última terça-feira.

Recentemente, a administradora do Gigante da Pampulha deu início ao plantio da grama de inverno, aproveitando a "janela sem jogos" no estádio, e pensando na disputa da Copa América. Até a data do confronto entre Raposa e Chape o gramado não estará apto a ser utilizado.

Por não ter condições de usar o estádio, o Cruzeiro analisa o contrato que tem com a administradora do Mineirão para saber se poderá fazer valer a cláusula que estipula uma multa de cerca de R$ 2 milhões a favor do clube pela não utilização do campo.

"O Cruzeiro vai fazer só esse jogo no Independência. O Cruzeiro não pediu, tem direito de jogar no Mineirão, mas isso está por conta do nosso advogado", revelou.

Para o compromisso contra o time catarinense a diretoria fará promoção de ingressos para chamar o torcedor.

"Como o jogo será no domingo às 19h, os ingressos serão R$ 10 e R$ 20. A gente quer que a torcida vá lá, apoie, porque nosso grupo merece, é um grupo vencedor e no Brasileiro vamos dar a volta por cima. Assumimos aqui, o Cruzeiro quer ganhar o Brasileiro. Muita gente falando que entramos abandonando o Brasileiro, não, nós perdemos feio. De 15 pontos fizemos seis e agora vamos correr atrás", explicou.