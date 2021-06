O Cruzeiro segue no mercado em busca de peças para compor o time sub-20. Nesta sexta-feira (11), a Raposa divulgou a contratação do atacante de Juninho, de 19 anos, que defendia o Palmeiras.

Natural de São José do Rio Preto-SP, o jogador é destro e tem características de atuar pelas beiradas do campo.

No currículo, tem os títulos Campeonato Paulista Sub-20, a Copa do Brasil Sub-17 e a Copa Santiago Sub-18.

Juninho também integrou o elenco do time principal do Palmeiras, que conquistou o título da Copa Libertadores e da Copa do Brasil da temporada passada, mas não chegou a atuar nas respectivas competições.

Nas primeiras palavras como jogador da Raposa, o atacante se apresentou para a torcida e lembrou das experiências no time paulista.

“Me considero um jogador rápido, habilidoso e inteligente. Atuo mais pelos lados do campo, mas as vezes puxo para o meio também. Tive uma experiência inexplicável de ser relacionado para uma partida na Libertadores. Espero conseguir também chegar na equipe profissional do Cruzeiro e mostrar o meu valor”, disse o atleta, ao site oficial do clube estrelado.

Nos últimos meses, a diretoria da Raposa fez uma série de contratações para o sub-20, com destaque para o atacante Vitor Leque, ex-Atlético-GO, e o meia Igor Lemos, ex-Flamengo.

FICHA:

Nome: Adriano Reis Nantes Junior

Cidade: São José do Rio Preto- SP

Data de nascimento: 15/01/2002

Altura: 1,69m