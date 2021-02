O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (5), a renovação do acordo com o frigorífico Saudali, que vai seguir patrocinando a Raposa na próxima temporada.

Atualmente, a Saudali está estampando a marca nos calções do time profissional do time profissional e do feminino.

A parceria do frigorífico com o clube estrelado começou em 2019, quando a empresa começou a patrocinar justamente a equipe feminina, que acabara de ser criada.

“Quero agradecer ao Saudali e aos seus representantes por seguirem conosco em mais uma temporada. É uma empresa que já tem uma história muito bonita com o Cruzeiro e com o futebol como um todo. Só pelo fato de ter sido o primeiro apoiador do futebol feminino em Minas Gerais podemos perceber a grandeza da instituição e a ciência de seus gestores da responsabilidade social que todos nós temos”, disse o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.