A data da final do Campeonato Mineiro fez com que o primeiro clássico do Cruzeiro na Série B do Brasileirão precisasse ser alterado. Durante a "Live do Presidente", Sérgio Santos Rodrigues se antecipou ao comunicado oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e anunciou a data do confronto com o América pela sexta rodada do Nacional.

"A gente conseguiu trazê-lo para o sábado, dia 29 também, acordado com a Globo, Federação, CBF. O Cruzeiro vai fazer sua partida com o América, no sábado, às 19h", confirmou.

A partida entre Cruzeiro e América estava marcada para o dia 30 de agosto. Entretanto, como o duelo entre Tombense e Atlético pela final do Estadual precisou ser realocado justamente para o mesmo dia, a CBF alterou o calendário da partida entre Raposa e Coelho.

Antes do jogo entre os rivais estaduais na Segunda Divisão haverá uma partida preliminar. O time feminino do Cruzeiro estreará no Campeonato Brasileiro da categoria contra o Grêmio.

"Antes (do jogo Cruzeiro x América), a gente vai definir o horário, provavelmente às 14h, 14h30, o time feminino vai jogar contra o Grêmio, pelo Brasileiro feminino, no Mineirão, como uma forma de preliminar do jogo contra o América", revelou Sérgio Santos Rodrigues.

Os próximos jogos do Cruzeiro em agosto são os seguintes:

16/8 - Figueirense (3ª rodada da Série B) - Orlando Scarpelli

20/8- Chapecoense (4ª rodada da Série B) - Mineirão

23/8 - Confiança (5ª rodada da Série B) - Batistão

26/8 - CRB (jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil) - Rei Pelé