O Cruzeiro informou, na tarde desta quarta-feira (22), que arrecadou mais de R$ 4 milhões na pré-venda do Fan Token do clube.

A comercialização, iniciada na última segunda (20), foi realizada em parceria com a empresa Lunes/Faaro e tinha uma quantidade limitada do produto, que se esgotou em poucos minutos, de acordo com o clube estrelado.

Ainda segundo a Raposa, quem não conseguiu adquirir o Fan Token deverá aguardar o lançamento oficial no site: https://cruzeiro.foottoken.com.

Para quem adquiriu a criptomoeda Lunes para realizar a compra do Cruzeiro Fan Token (CRZ) e não conseguiu finalizar a operação, o clube diz que será mantida a cotação com o valor da data de aquisição da criptomoeda, garantindo a entrega do Fan Token CRZ com os descontos especiais oferecidos na pré-venda. Essas condições são exclusivas para os detentores de Lunes e serão realizadas diretamente pelo canal de suporte (support@lunes.io).

O que são Fan Tokens?

Ao contrário do que muitos pensam, os Fan Tokens não funcionam como os Bitcoins. Eles estão no mesmo universo, mas possuem funcionamento distinto.

Os Fan Tokens são uma moeda de utilidade. Isto é, não há promessa de valorização pois o principal objetivo é dar ao torcedor a oportunidade de participar de forma mais ativa das decisões no clube: estilos de uniforme, layout do ônibus, música que tocará durante os treinamentos, entre outros.

Seu valor é definido pela lei de oferta e procura e, por isso, os riscos são menores do que os Bitcoins.

No Brasil, o Atlético foi o primeiro a aderir à moeda, neste ano, seguido pelo Corinthians.

