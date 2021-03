O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (9) mais uma contratação para a sequência da temporada. Revelado pelo Palmeiras, o lateral-direito Ramon Rocha assinou em definitivo o vínculo até dezembro do ano que vem.

Natural de Baixo Guandu, no Espírito Santo, Ramon defendeu a Seleção Brasileira Sub-20 em 2019, quando acionado pelo técnico Andre Jardine. No ano passado, foi relacionado para uma partida da equipe principal do alviverde paulista, válida pelo Campeonato Brasileiro.

“Estou muito feliz e muito motivado. É um clube gigante e estou chegando com o foco total. O objetivo do Cruzeiro é sempre estar em cima e espero dar alegria ao nosso torcedor”, destacou Rocha em entrevista ao site oficial do clube. Eke já está em Belo Horizonte, para fazer exames médicos e iniciar às atividades.

Ficha técnica:

Nome: Ramon Ricardo da Rocha

Cidade: Baixo Guandu-ES

Data de nascimento:19/03/2001

Posição: lateral direito

