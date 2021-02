O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do novo treinador para a equipe sub-17. Trata-se de Mário Henrique, de 41 anos, que estava trabalhando no Cuiabá, sendo técnico da Sub-20 e auxiliar do profissional. Ele trabalhou como interino em duas partidas na campanha que culminou no acesso da equipe mato-grossense à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

“Gostaria de agradecer a rica oportunidade de poder trabalhar em um clube do tamanho do Cruzeiro, um gigante do futebol. Estou muito feliz com o acerto. Tive a oportunidade de fazer boas campanhas em outras equipes e ajudar a revelar atletas que chegaram no cenário profissional brasileiro e até mesmo mundial”, comentou.

Rodrigo Farofa (Real Madrid), Jajá (Athletico-PR e Seleção Sub-23), Mingotti (Athletico-PR), Lima (Ceará), Allan (Atlético-MG) e Cauê (Corinthians e Seleção Sub-20) são alguns atletas que Mário Henrique ajudou a lapidar no futebol nacional.

“Temos uma ideia de trabalho que vai de encontro ao que já está sendo implantado no clube, principalmente na formação dos atletas. Queremos que eles cresçam em todos os sentidos e não somente no âmbito profissional, mas também no pessoal e no caráter de cada um. A motivação é grande, estou saindo de um clube onde conseguimos o acesso a série A do Campeonato Brasileiro. Deixei um legado lá, mas quando recebi o convite do Cruzeiro, não pensei duas vezes. Fazer parte desse projeto vai ser bacana e muito produtivo”, disse.

Dentre várias equipes, Mário Henrique foi treinador do Sub-20 do Internacional-RS e do Mirassol-SP. Ele espera que suas experiências ajudem no trabalho de revelação e transição de atletas no Cruzeiro.

