O Cruzeiro deve anunciar ainda nesta quarta-feira (18) a contratação do técnico Enderson Moreira, que deixou o Ceará na noite da última terça-feira (17) para comandar a Raposa na reta final do Módulo I do Campeonato Mineiro, onde a situação do clube é dramática, e na Série B do Campeonato Brasileiro, este sim o grande objetivo celeste na temporada.

O contrato entre Cruzeiro e Enderson pode ser de até dois anos, mas há fatores que afetam este acerto, como por exemplo as duas eleições que o clube terá este ano, em maio e outubro, e até o mesmo o fato de a Raposa disputar a Série B e o orçamento 2021 depender demais do acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Enderson e Drubscky fizeram grande trabalho no América, que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2017

Campeão da Copa São Paulo e do Brasileirão sub-20 com o Cruzeiro, em 2007, Enderson sempre teve o desejo de trabalhar no clube que o fez aparecer nacionalmente, pois foi a partir dessas duas taças que sua carreira decolou, inclusive com ele indo trabalhar em outros estados.

A amigos mais próximos, ele sempre declarou o desejo de um dia estar na Toca da Raposa II e isso acontecerá no momento mais complicado da história do clube, que além de estar na Série B às vésperas do seu centenário, atravessa uma grave crise financeira.

Na última quinta-feira (12), após a primeira demissão de Adilson Batista, que acabou não se confirmando, o Cruzeiro esteve muito próximo de acerto com Guto Ferreira.

Mas no último domingo (15), quando Adilson foi realmente demitido, o foco já era Enderson Moreira. E dentro deste processo, o nome de Ricardo Drubscky, para a diretoria de futebol, ganhou força , pois os dois são amigos e já fizeram dobradinhas vitoriosas em outros momentos.

Em 2007, nas categorias de base do Cruzeiro, e dez anos depois, no América, campeão da Série B numa competição que contava com o Internacional, que foi o vice-campeão apesar de um orçamento muito maior, pois naquela temporada, o clube grande rebaixado ainda tinha a mesma cota que receberia na Série A.