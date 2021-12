O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (13), mais dois reforços para a temporada de 2022. O goleiro Jailson e o zagueiro Sidnei são as novas contratações para a defesa do time comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Jailson é ex-goleiro do Palmeiras, tem 40 anos e também tem passagens por Ceará, Oeste, Guaratinguetá, Juventude e Campinense. Em 2016, foi vencedor do Bola de Prata, como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.

Já o zagueiro Sidnei tem 32 anos e estava há 12 jogando na Europa. Esteve no Benfica, Besiktas, Espanyol, Deportivo La Coruña e, por último, no Bétis. No Brasil, o defensor atuou no Internacional, entre 2007 e 2008.

Sidnei disputará uma vaga na equipe com Maicon, Eduardo Brock e Ramon, enquanto Jailson chega para ser o reserva do capitão Fábio.

Nove reforços para 2022

Com mais os dois novos contratados, a Raposa já anunciou nove reforços para o próximo ano.

Na última semana, o clube contratou seis atletas: o lateral Pará, os meio-campistas Filipe Machado, Fernando Neto, Pedro Castro, João Paulo e o atacante Edu. Eles se juntaram ao zagueiro Maicon, confirmado ao fim da Série B.

Para registrar os reforços, o Cruzeiro ainda precisa eliminar o transfer ban que recebeu da Fifa, devido a uma dívida que chega a quase R$ 20 milhões.

