O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (6) a criação de times de basquete e futebol americano. De acordo com o clube celeste, trata-se de uma forma de engajar “os torcedores que, além do futebol, se acostumaram ao longo dos anos com grandes conquistas em outros esportes, como vôlei e atletismo”.

Basquete

Após o presidente Sérgio Santos Rodrigues ter dado indícios em um passado recente, o Cruzeiro inicia um projeto esportivo com uma equipe de basquete, sob o nome Cruzeiro Esporte Clube Basquete.

O time será organizado, visando à temporada 2021/22, terá Montes Claros como cidade-sede e é fruto de uma parceria com a Adersnorte-MG. Ex-jogador de Minas, Suzano e Brasília, Kaká Carone está envolvido na montagem do elenco.

“A implementação do projeto em Montes Claros vai potencializar e legitimar o trabalho de popularização e massificação do basquete que temos feito no Norte de Minas Gerais, além de contribuir com desenvolvimento social e econômico da cidade”, afirmou Kaká.

O time sub-22 de basquete vai se apresentar em maio para a pré-temporada. Em julho, está prevista a disputa dos Jogos Universitários de Minas Gerais. Em setembro acontecerá a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), e em outubro haverá o Campeonato Mineiro Adulto.

Futebol Americano

O clube também criou o Cruzeiro Futebol Americano, em uma aliança com o Betim Bulldogs.

Fundador da equipe parceira, Júlio Cesar Ribeiro dos Reis destacou esse projeto com os celestes. "Acreditamos que o Cruzeiro vai potencializar os trabalhos de formação que temos em Betim, trazendo novos torcedores e possibilitando novos parceiros para manutenção e ampliação. Nosso objetivo é atender a um número maior de jovens em nossas categorias de formação, buscando atuar principalmente em regiões de situação socioeconômica mais precária”, declarou.

O time terá jogos amistosos a partir de junho. De agosto a novembro, a disputa será pela Liga BFA, o campeonato nacional da categoria.