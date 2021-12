Pará, Fernando Neto, Filipe Machado, Pedro Castro e Edu foram anunciados nesta quinta-feira, pelo Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou um pacotão de reforços nesta quinta-feira (9): cinco novas contratações foram confirmadas pelo clube celeste até o início desta tarde. Chegam à Raposa o lateral-direito Pará, os meio-campistas Machado, Fernando Neto e Pedro Castro e o atacante Edu.

Eles se juntam ao zagueiro Maicon, confirmado pela diretoria antes do fim da Série B deste ano. O clube ainda precisa eliminar o transfer ban que recebeu da Fifa, devido a uma dívida que chega a quase R$ 20 milhões, para registrar os atletas.

Filipe Machado

Velho conhecido do Cruzeiro, fez parte do elenco celeste de 2020, vindo de empréstimo do Grêmio. Ao todo, deu sete assistências, sendo o principal garçom do time mineiro naquele ano.

Edu

O atacante se destacou no Brusque em 2021, sendo o artilheiro da mais recente Série B, com 17 gols.

Pará

Com 35 anos (vai completar 36 em fevereiro de 2022), Pará chega para acrescentar experiência à Raposa. O lateral-direito estava no Santos. Dentre os principais títulos dele no futebol estão a Libertadores de 2011, pelo Peixe, e o Brasileirão de 2019, pelo Flamengo.

Fernando Neto

Ex-Vitória, chega como atleta polivalente, podendo atuar como volante, meia e lateral. Jogador de 28 anos, participou de 33 partidas e marcou três gols em 2021.

Pedro Castro

O meio-campista foi atleta do Botafogo, campeão da Segundona, tendo disputado 38 jogos nesta temporada..

