O presidente Sérgio Santos Rodrigues adiantou durante live no fim da manhã desta sexta-feira uma notícia importante: a de que o Cruzeiro pagaria a dívida com o Tigres-MEX, registrada na Fifa, ainda pela compra do atacante Rafael Sóbis, em 2016, realizada na gestão de Gilvan de Pinho Tavares. O vencimento de parte deste compromisso vence no dia 15 de julho.

Apesar de falar do pagamento, o presidente não deu detalhes do mesmo, se seria de forma direta (em uma parcela) ou se haveria divisão com novo prazo. Apenas falou em "acordo" com o clube mexicano.

Em nota publicada durante a tarde o clube explicou especificamente o pagamento.

"A partir do que foi acordado com o Tigres, conseguimos um desconto importante em relação à dívida total que tínhamos com eles neste momento. E a maior parte do valor, acima de 90%, está sendo paga agora. Um pequeno saldo restante vencerá somente em dezembro. Em respeito ao que foi acordado entre as cúpulas dos dois clubes, não detalharemos os valores. Aproveito para agradecer ao Alberto Palomino, do jurídico do Tigres, e ao advogado Breno Tanuri. Agradeço também aos dirigentes do Tigres, que perceberam que hoje se trata de um novo Cruzeiro, um Clube que está recuperando a credibilidade junto a todos, a partir do desenvolvimento de um trabalho sério e profissional de sua nova gestão", disse o diretor executivo de esportes André Argolo.

O Cruzeiro abriu na plataforma Meep um modelo de doações para que o torcedor pudesse ajudar no pagamento de dívidas. A essa ação o clube deu nome de "Operação Fifa". Mais de meio milhão de reais já foram angariados por meio de repasses de torcedores.

"É com muita satisfação que informo que conseguimos chegar a este acordo com o Tigres, graças ao esforço de toda a nossa equipe. Hoje temos empresários, pessoas que confiam no nosso trabalho e que nos ajudam com estes compromissos, porque sabem que vamos honrá-los. É o novo Cruzeiro que tem credibilidade. E temos que agradecer demais ao torcedor, que tem acreditado no nosso trabalho e tem dado seu apoio na Operação Fifa. Saibam que o dinheiro que vocês estão doando tem caminho certo e toda essa corrente positiva está rendendo bons frutos. Temos ainda muitos desafios pela frente, mas agora já começamos a pensar no pagamento para o Spartak Moscou, sobre o Pedro Rocha, no início de agosto”, afirmou o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Dívida

A ordem de pagamento do Tigres-MEX para o Cruzeiro com vencimento para o dia 15 de julho era US$2.286.840,00 (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual). Além desse valor havia outra parte ainda a ser julgada no valor de R$ 5.323.000,00 mais juros e multa.

O que o Cruzeiro afirma ter feito foi ter quitado a maior parte dessa pendência com um acordo.