Paulo Pezzolano assinou contrato com o Cruzeiro por um ano, com possibilidade de renovação

Seis dias após a saída de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (3), Paulo Pezzolano como seu novo técnico. O uruguaio, de 38 anos, assinou contrato por um ano, com possibilidade de renovação.

O novo comandante cruzeirense iniciará sua trajetória no comando da equipe celeste a partir desta terça-feira, com o começo da pré-temporada. Sua comissão técnica terá também o auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini.

Pezzolano chega para assumir o cargo de Luxa, demitido pela gestão de Ronaldo no dia 28 de dezembro, devido a ajustes orçamentários. O Cruzeiro será o quarto clube da carreira do treinador uruguaio.

Em 2016, ele se tornou técnico do Montevideo City Torque, clube no qual encerrou a trajetória como jogador.

Entre janeiro de 2018 e novembro de 2019, esteve no Liverpool do Uruguai. Já entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, foi treinador do Pachuca, do México.

Títulos no futebol uruguaio

Como treinador, Paulo Pezzolano foi campeão da Segunda Divisão do Uruguai, pelo Montevideo, em 2017. Em 2019, faturou o Torneo Intermedio, com o Liverpool.

Como jogador, ele teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2006, quando defendeu o Athletico-PR. No Furacão, foi companheiro de Paulo André, gestor do Cruzeiro desde que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Antes de firmar acordo com o time celeste, Pezzolano respondeu mensagens de jornalistas, afirmou estar interessado em comandar o time e ficou na torcida para chegar à Raposa: “Deus queira que dê tudo certo”.

Agora que tudo “deu certo”, o técnico já pode se preparar seu primeiro compromisso com o Cruzeiro, que será o Campeonato Mineiro. Em 26 de janeiro, a Raposa enfrentará a URT, no Mineirão, ainda sem horário definido.