O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (29), a nova supervisora de futebol feminino para a temporada de 2022. Mariana Dantas chegará ao clube em janeiro e será responsável por demandas burocráticas das Cabulosas.

“Com prazer e satisfação que aceitei esse desafio do Cruzeiro. Quando a Bárbara me fez a proposta fiquei feliz demais em poder voltar para esse clube que participei da história, no primeiro elenco profissional de futebol feminino, e agora do outro lado né? Na supervisão. Espero poder contribuir com o meu trabalho para o crescimento ainda mais da equipe”, ressaltou a profissional.

Mariana é paulista e tem 14 anos de experiência como jogadora profissional, além de ser formada em Gestão e Negócios do Futebol Feminino, Desenvolvimento de Talentos e Análise de Desempenho pela CBF ACADEMY. Defendeu Cruzeiro, Flamengo, Sport Lisboa e Benfica e Atlético Clube de Portugal. Paralelamente, estudou e se profissionalizou para o mercado administrativo do futebol.

Leia mais:

Bruno José anseia por um 2022 diferente para o Cruzeiro: 'que seja uma belíssima temporada'

Luxemburgo renova com o Cruzeiro e cogita encerrar a carreira no clube celeste