Quatro candidatos ao título estrearam com vitória na 50.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde desta quinta-feira. Atual campeão, o Flamengo confirmou o favoritismo diante do modesto River-PI, assim como Internacional, Cruzeiro e Atlético também triunfaram.



Atual campeão, o Flamengo contou com uma grande atuação de Bill - marcou três gols e deu uma assistência, para Rodrigo Muniz - para bater o River-PI, por 4 a 0, em Indaiatuba. Assim, divide a liderança do Grupo 15 com o Trindade-GO, que venceu o Jaguariúna pelo mesmo placar.



Em Votuporanga, o Internacional também goleou o Trem-PA por 4 a 0, e se isolou na ponta do Grupo 11, seguido pelo Votuporanguense, que ganhou do Batatais, por 1 a 0, na partida que abriu a rodada. Os gols do time gaúcho foram marcados por Brenner, Da Silva, Juliano Fabro e Cesinha.



A dupla mineira estreou com o pé direito. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro bateu o Babaçu-MA, por 3 a 0, pelo Grupo 3, cuja sede é na cidade de Marília. Com dois gols de Caio e um de Vinicius Popó. Em Diadema, o Atlético ganhou do Aquidauanense-MS, por 2 a 0, com gols de Igor Reis e Pedro Luca, e é o vice-líder do Grupo 29, atrás do Água Santa, que goleou o Jacobina-BA, por 4 a 1.



A maior goleada desta tarde aconteceu em São Paulo, onde o Avaí aplicou 7 a 0 na Internacional de Limeira. Quem também fez bonito foi o Goiás com a vitória sobre o São Bento, por 2 a 0, também na capital paulista. Já a dupla campineira formada por Guarani e Ponte Preta empatou com Taquaritinga e Andradina, respectivamente.



Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira (3) na Copa São Paulo:



13h45

Andradina-SP 1 x 1 Ponte Preta

Vocem-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Osvaldo Cruz-SP 1 x 1 Mirassol-SP

Votuporanguense-SP 1 x 0 Batatais-SP

Taquaritinga-SP 1 x 1 Guarani

Jaguariúna-SP 0 x 3 Trindade-GO

Itapirense-SP 1 x 3 Botafogo-SP

Primavera-SP 3 x 0 Sertãozinho-SP

Desportivo Brasil-SP 1 x 0 Uberlândia

EC São Bernardo 3 x 0 CSA

Elosport-SP 0 x 0 Taboão da Serra-SP

Flamengo-SP 2 x 0 Madureira-RJ

Manthiqueira-SP 3 x 2 Bragantino

Água Santa-SP 4 x 1 Jacobina-BA

Juventus-SP 1 x 0 América-RN

Nacional-SP 1 x 0 Santa Cruz-PE



14h45

Penapolense-SP 1 x 1 Rio Preto-SP



16 horas

Ceará 2 x 1 Ceilândia-DF

Cruzeiro 3 x 0 Babaçu-MA

Sport 2 x 0 Sports-AL

Atlético-GO 0 x 0 Legião-DF

Internacional 4 x 0 Trem-AP

Bahia 3 x 1 Boavista-RJ

Flamengo 4 x 0 River-PI

Figueirense 4 x 0 CRB

Fortaleza 2 x 0 Queimadense-PB

Remo 1 x 0 Visão Celeste-RN

ABC 1 x 3 São Bernardo-SP

Londrina 1 x 1 Confiança-SE

Coritiba 3 x 2 Guarulhos-SP

Juventude 1 x 0 Real-RO

Atlético-MG 2 x 0 Aquidauanense-MS

Avaí 7 x 0 Inter de Limeira-SP

Goiás 5 x 0 São Bento-SP