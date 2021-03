Uma das novidades do Cruzeiro neste sábado (6), contra a URT, na Arena do Jacaré, Airton foi para o intervalo garantindo um triunfo celeste ao fim do duelo, que estava empatado até então: "Nossa equipe estava jogando um bom primeiro tempo, e eu tenho certeza que vamos melhorar no segundo para fazer o gol”. A previsão se confirmou (e melhor que a encomenda). Com um futebol muito melhor em relação ao exibido nas duas rodadas anteriores, a Raposa levou a melhor por 2 a 0.

Os gols que resultaram na primeira vitória da Era Felipe Conceição foram marcados pelo zagueiro Manoel, de cabeça, aos 8 minutos, após cobrança de escanteio de Claudinho, e o meia Marcinho.

Quem também se destacou no embate desta noite foi o estreante Bruno José, mostrando bom repertório de jogadas.

Classificação

A primeira vitória do Cruzeiro na temporada 2021 colocou a equipe no G-4 do Campeonato Mineiro, mesmo que provisoriamente. Com quatro pontos conquistados, os celestes ocupam o quarto lugar.

A equipe estrelada volta a jogar pelo torneio no dia 14 (domingo), às 16h, no Mineirão, ante o Athletic. Antes disso, debuta na Copa do Brasil, na quinta-feira (11), às 19h15, contra o São Raimundo (RR), no Raimundo Ribeiro.

Já a URT conheceu sua segunda derrota no Estadual – há havia sido goleada pelo Atlético – e segue com três pontos, agora na sexta posição. O time de Patos de Minas volta suas atenções para o duelo com o Tombense, no próximo sábado (13), às 16h, em Tombos.

URT 0 X 2 CRUZEIRO

URT

Renan Rinaldo; Kellyton (Bernardo), Davy, Donato e Pedro Rosa; Romário (Luís Felipe), Jean Carlos, Léo Aquino e João Diogo (Sávio); Patrick (Lucas Silva) e Yago (Leison)

Técnico: Wellington Fajardo

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Claudinho (Marcinho); William Pottker (Bruno José), Rafael Sóbis (Marcelo Moreno) e Airton

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 6 de março de 2021 (sábado)

LOCAL: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Ferreira, auxiliado por Leonardo Pereira e Marcyano Vicente

CARTÕES AMARELOS: Cáceres, Rafael Sóbis, Ramon e Luca França (Cruzeiro); Jean Carlos (URT)

CARTÃO VERMELHO: Fabrício Vasconcelos (Cruzeiro)

GOL: Manoel aos 8 minutos e Marcinho aos 48 do segundo tempo