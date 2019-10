Na única oportunidade que teve de conquistar a terceira vitória seguida nesta Série A, na quarta rodada, o Cruzeiro foi derrotado pelo Internacional (3 a 1) e iniciou sua maior sequência sem conseguir ganhar uma partida na história da competição – 11 jogos–, ainda sob o comando de Mano Menezes. Neste sábado, diante do Fortaleza, a partir das 21h, no Mineirão, o time de Abel Braga tem a chance de chegar à trinca. E ela será fundamental para a Raposa ganhar fôlego na sua luta contra a degola.

Além disso, os três pontos sobre o Fortaleza, neste sábado, farão de Abel o treinador que mais venceu com o Cruzeiro neste Brasileirão. Das seis vitórias do clube no torneio, duas foram com ele, que tem o mesmo número de Mano Menezes e de Rogério Ceni, seu adversário no confronto e a quem sucedeu na Toca da Raposa II.

Só alcançando a trinca o Cruzeiro tem chance de sair da zona de rebaixamento da Série A neste sábado, pois com um empate ele pode até empatar em pontos com Fluminense e Ceará, caso eles percam, mas seria superado justamente no número de vitórias, primeiro critério de desempate no Brasileirão.

Diante deste quadro, para deixar o Z-4 neste sábado, além de vencer o tricolor cearense, o time de Abel Braga precisa contar pelo menos com um empate de Fluminense ou Ceará.

Os dois jogarão antes da Raposa. O time cearense abre a 28ª rodada recebendo o Vasco, às 17h, no Castelão, em Fortaleza. Às 19h30, no Maracanã, o tricolor carioca encara a lanterna Chapecoense. Com uma igualdade de qualquer um dos dois, vencendo o Cruzeiro deixa a zona de rebaixamento.

Além disso, com os três pontos, a Raposa empate com o Fortaleza em 31, mas não consegue o ultrapassar pois levaria desvantagem no número de vitórias.

Time

Neste sábado, Abel Braga não conta com o zagueiro Dedé, que passou por um procedimento cirúrgico no joelho direito esta semana. Cacá entra em seu lugar. O meio, Jadson, suspenso, dá lugar a Jadson, No ataque, David, que cumpriu suspensão nos 2 a 1 sobre o Corinthians, volta, com Marquinhos Gabriel indo para o banco. São três mudanças no time que tem como desafio buscar a primeira trinca do Cruzeiro neste Brasileirão.

Ficha do jogo

Data:26/10/19 (sábado)

Local: Mineirão

Horário:21h

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere

Cruzeiro

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Jadson (Ariel Cabral); Robinho, Thiago Neves e David; Fred. Técnico: Abel Braga

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Paulão, Quintero e Carlinhos; Felipe e Juninho; Edinho, Romarinho e Osvaldo; Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni