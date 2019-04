O Cruzeiro pode conquistar neste sábado (20), no Independência, o 38º título do Campeonato Mineiro. O troféu contra o maior rival pode ter um gosto ainda mais especial. Com 11 vitórias e quatro empates, o time comandado por Mano Menezes pode ser campeão invicto do Estadual pela 11ª vez, de acordo com os registros da Federação Mineira de Futebol (FMF).

O último título do Campeonato Mineiro sem nenhuma derrota foi em 2014, quando a equipe comandada por Marcelo Oliveira levantou a taça com 11 vitórias e quatro empates (aproveitamento de 82,2%).

Na década passada, o Cruzeiro foi campeão invicto em 2009 e em 2003, no ano da Tríplice Coroa. Nos anos 1990, foram duas conquistas sem derrota: 1992 e 1994.

Na década de 1960, a equipe recheada de craques, como Piazza, Tostão e Dirceu Lopes, ganhou os estaduais de 1968 e de 1969 sem perder nenhum jogo. O campeonato de 1944 simbolizou a primeira conquista de forma invicta do time que passou a se chamar Cruzeiro em 1942.

Antes, em 1929 e 1930, quando o clube se chamava Palestra Itália, os títulos aconteceram com 100% de aproveitamento.

Títulos do Cruzeiro de forma invicta no Campeonato Mineiro: