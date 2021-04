Em 2020, o plano de reconstrução do Cruzeiro começou a ruir com a eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro, inédita desde 2004, quando a competição passou a ser disputada com uma etapa por pontos corridos e outra com mata-mata. Os fracassos na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro vieram em seguida, culminando em uma temporada negativa e para se tirar lições.

Já 2021 dá indícios de uma história diferente à Raposa. Com Felipe Conceição no comando, o time chega à última rodada do Estadual, neste domingo (25), às 16h, ante o Patrocinense, no Mineirão, com grandes possibilidades de avançar às semifinais, o que tiraria um pouco do gosto amargo do ano passado e daria novamente aos celestes o sabor de uma briga por título.

Em terceiro lugar, com 17 pontos, mesma pontuação do Tombense, quarto colocado, o Cruzeiro precisa de uma vitória por qualquer placar para conquistar uma vaga. A equipe estrelada ainda alimenta chance de terminar a primeira fase na segunda posição, caso ganhe e conte com um tropeço do Coelho (19 pontos) diante da URT (16 pontos).

Em caso de empate ou derrota, a Raposa ainda pode se classificar. Mas dependeria de uma combinação de resultados. Estão no encalço dos azuis o Tombense, a URT, o Pouso Alegre (sexto, com 15) e a Caldense (sétima, com 15).

Mudança

O Cruzeiro não terá Rafael Sóbis, suspenso, para o último duelo da primeira fase do Campeonato Mineiro. Pottker e Marcelo Moreno brigam pela vaga.

Com Felipe Conceição, Cruzeiro soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas, até agora, no Campeonato Mineiro

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PATROCINENSE

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Marcelo Moreno (Pottker) e Airton. Técnico: Felipe Conceição.

PATROCINENSE

Edson; Wisley, Alisson, Breno e Jhonathan Moc; Maycon Lucas, Ikaro e Caio Cézar; Giba, Jean Carlos e Matheus Vareta. Técnico: Rogério Henrique

DATA: 25 de abril de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 11ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

TRANSMISSÃO: Globo