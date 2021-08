Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro enfrenta o Náutico, nesta terça-feira (17), às 19h, nos Aflitos, em busca da vitória para subir na classificação.

Além dos três pontos, o duelo, válido pela 19ª rodada da competição, vai colocar à prova uma invencibilidade de mais de doze anos da Raposa sobre o Timbu.

A última derrota dos azuis para a equipe pernambucana aconteceu no dia 17 de maio de 2009. Na ocasião, o Náutico venceu por 2 a 0, nos Aflitos, em duelo que valeu pela segunda rodada do Brasileirão. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo volante Derley e pelo atacante Carlinhos Bala.

Desde então, os dois times se enfrentaram mais sete vezes, quatro em Belo Horizonte e três em Recife, com quatro vitórias da equipe estrelada e três empates. (Veja a lista abaixo)

Retrospecto geral

O retrospecto geral do confronto também registra a superioridade do Cruzeiro. Em 34 partidas, a Raposa venceu 16, empatou sete e foi derrotada em onze oportunidades.

Nos duelos em questão, são 52 gols da Raposa e 39 do Timbu. Com quatro gols, o atacante Wellington Paulista, que passou pelo clube estrelado entre 2009 e 2012, é o goleador máximo dos azuis no embate com a equipe pernambucana. Os dados são do portal “Cruzeiropédia”.

A última partida entre os adversários desta terça aconteceu no dia 24 de janeiro, pela 37ª rodada da Série B, no Independência, e terminou com um 0 a 0 no placar.

Na 16ª colocação, com 18 pontos, a Raposa busca o triunfo nesta terça para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Timbu, há cinco jogos sem vencer na Série B, é o sexto colocado, com 30 pontos, e vai atrás da vitória para tentar volta ao G-4.

Confira os últimos oito duelos entre Cruzeiro e Náutico:

17/05/2009 - Náutico 2x0 Cruzeiro - (Aflitos) - Campeonato Brasileiro

23/08/2009 - Cruzeiro 4x2 Náutico - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro

26/05/2012 - Náutico 0x0 Cruzeiro - (Aflitos) - Campeonato Brasileiro

26/05/2012 - Cruzeiro 3x0 Náutico - (Independência) - Campeonato Brasileiro

14/07/2013 - Cruzeiro 3x0 Náutico - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro

06/10/2013 - Náutico 1x4 Cruzeiro - (Arena Pernambuco) - Campeonato Brasileiro

25/10/2020 - Náutico 1x1 Cruzeiro - (Aflitos) - Série B

24/01/2021 - Cruzeiro 0x0 Náutico - (Independência) - Série B