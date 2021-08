O Cruzeiro perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a Raposa empatou em 3 a 3 com o Grêmio, na tarde deste sábado (21), pela 12ª rodada da competição.

Em um primeiro tempo muito movimentado, a Raposa abriu dois a zero, com gols do atacante Vitor Leque, e o time gaúcho descontou com o atacante Rubens.

No início da segunda etapa, o volante Ageu ampliou para a equipe celeste. Entretanto, o meia Gabriel Silva, em um gol olímpico, e o zagueiro Léo Oliveira, já aos 45 minutos, deixaram tudo igual no marcador.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 16 pontos e está na 10ª colocação, com a mesma pontuação que o Vasco, 8ª colocado, mas com uma vitória a menos do que o cruzmaltino. O Tricolor, por sua vez, é o quinto colocado, com 21 pontos.

Entretanto, como o duelo entre Cruzeiro e Grêmio foi o primeiro da rodada, as duas equipes têm boas chances de perderem posições após a conclusão dos demais jogos do fim de semana.

O próximo desafio do time celeste será no próximo sábado (28), diante do Vasco, às 10h, no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

No dia seguinte, o Grêmio recebe o São Paulo, às 16h, no Centro de Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Itai, Eldorado do Sul.