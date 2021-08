O Cruzeiro perdeu a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. No Independência, a Raposa empatou em 2 a 2 com o Vitória, na noite desta quarta-feira (11), pela 17ª rodada da competição.

A equipe rubro-negra abriu o placar aos 23 minutos, com Samuel convertendo um pênalti cometido por Rômulo. O time celeste virou o placar no segundo tempo, com gols de Rafael Sóbis, aos 4 minutos, e Giovanni, aos 23. Quando parecia que os três pontos ficariam em Belo Horizonte, Samuel fez o segundo dele na partida, aos 34 minutos.

Com o resultado, os azuis permaneceram na 15ª colocação, com 17 pontos, apenas três pontos a mais que o próprio Vitória, que abre o Z-4 neste momento.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Sampaio Corrêa, neste sábado (14), às 16h30, novamente no Independência.

O Leão, por sua vez, volta a campo no domingo (15), para encarar o CRB, às 16h, no Barradão.

O jogo

No primeiro tempo no Horto, o Cruzeiro não conseguiu repetir a boa atuação que teve no triunfo sobre o Brusque, na última rodada. Mais organizado em campo, o Vitória contou com um pênalti infantil cometido por Rômulo para abrir o placar com Samuel, aos 23 minutos da etapa inicial.

Tentando reverter o marcador, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez três substituições na volta para o segundo tempo, lançando Norberto, Marcinho e Giovanni. As alterações surtiram efeito rapidamente, com Rafael Sóbis aproveitando cruzamento de Wellington Nem para empatar, logo aos 4 minutos.

Assim como no último jogo, Giovanni, em finalização de fora da área, que contou com o desvio do defensor do time visitante, virou o marcador aos 23 minutos.

Entretanto, com a vantagem no placar, o time celeste, que fazia um bom segundo tempo, recuou e viu o Vitória ir para cima e empatar, novamente com Samuel, aos 34 minutos.

Os azuis ainda tiveram a chance de deixar o Independência com os três pontos, mas Lucas Arcanjo fez grande defesa em chute de Ramon, já dentro da pequena área, aos 46 minutos.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Fábio; Rômulo (Noberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Giovanni), Ariel Cabral (Adriano) e Rafael Sóbis (Matheus Neris); Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno (Marcinho)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

VITÓRIA 2

Lucas Arcanjo; Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (Eduardo) e Bruno Oliveira (Soares); Marcinho, Guilherme Santos (David) e Samuel (Eron)

Técnico: Ricardo Amadeu

DATA: 11 de agosto de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior. Trio do Distrito Federal

CARTÕES AMARELOS: Wellington Nem, Bruno José, Giovanni e Jean Victor (Cruzeiro); João Victor, Roberto, Pablo Siles e Samuel (Vitória)

GOLS: Samuel aos 23 minutos do primeiro tempo; Rafael Sóbis aos 4, Giovanni aos 23 e Samuel aos 34 do segundo tempo