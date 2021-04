Dia 21 de março. Data da última vez que o Cruzeiro teve a meta vazada, na derrota para o América, por 1 a 0, no Independência. De lá para cá, o goleiro Fábio não mais buscou a bola no fundo de suas redes.

A consistência defensiva da Raposa se ilustra nos números e nos resultados. Nesta quarta-feira (14), no triunfo por 1 a 0 em cima do América-RN, na Arena das Dunas, pela segunda fase da Copa do Brasil, o time celeste chegou à sua quinta partida consecutiva sem sofrer gol.

Nesse período, o Cruzeiro empatou com Tombense (0 a 0) e venceu Boa Esporte (1 a 0), Coimbra (2 a 0), Atlético (1 a 0) e América-RN (1 a 0).

Vice-líder do Mineiro, com 17 pontos, visita o Pouso Alegre, no domingo (18), às 11h, no Manduzão, pela décima rodada do Estadual.