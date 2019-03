A vitória por 3 a 2 sobre o América, nesse domingo (31), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, não só encaminhou a classificação do time para a decisão, mas também aumentou a invencibilidade da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes.

O triunfo no Horto foi a 16ª partida seguida da Raposa sem derrota. São 15 jogos invictos em 2019, somados a mais uma partida do ano passado.

Neste período foram 11 vitórias e cinco empates. A última derrota do Cruzeiro foi no dia 25 de novembro de 2018, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time carioca venceu por 2 a 0, no Mineirão.

No encerramento da competição nacional, a Raposa empatou em 0 a 0 com o Bahia, em Salvador.

Em 2019, são 13 partidas pelo Campeonato Mineiro, com nove vitórias e quatro empates.

Pela Libertadores, a Raposa disputou duas partidas pela fase de grupos, e venceu ambas, contra Huracán, da Argentina, e Deportivo Lara, da Venezuela.

Absoluto

O desempenho da equipe celeste na temporada ganha ainda mais destaque se levarmos em consideração a campanha dos principais times do país.

Entre as 40 equipes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o único que não foi derrotado na temporada.

O time estrelado põe a invencibilidade a prova na quarta-feira (3), quando vai enfrentar o Emelec, do Equador, às 21h30, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores.