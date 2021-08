Marcelo Moreno tem proposta do Colo-Colo

O Colo-Colo está confiante em conseguir contratar Marcelo Moreno. Segundo o técnico do clube chileno, Gustavo Quinteros, a negociação entre as partes, inclusive, está avançada.

"A questão do Marcelo Moreno é algo que o gerente esportivo está tratando. As negociações, pelo que entendi, estão adiantadas. Por isso, vamos aguardar alguns dias e, com sorte, poderá ser concretizada a contratação", afirmou o treinador.

O Hoje em Dia apurou que o Colo-Colo fez uma oferta oficial ao staff de Moreno nesta segunda-feira (9) e a proposta será discutida com o Cruzeiro. O atacante tem contrato com a Raposa até o fim de 2022. O vínculo com os chilenos teria a mesma duração.

A reportagem tentou contato com o Cruzeiro, mas não obteve reposta.

