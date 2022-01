Paulo Pezzolano assumiu o comando do Cruzeiro em 2022, mas ainda não está registrado como treinador

Ainda sem estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Paulo Pezzolano não poderia participar da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro como treinador. Entretanto, ele esteve no banco de reservas no duelo com a URT, no Independência.

Para “driblar” a ausência no BID, Pezzolano foi incluído na súmula como auxiliar. Oficialmente, o técnico do Cruzeiro no primeiro jogo de 2022 foi Mário Henrique, que comandou a equipe sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O clube celeste aguarda a inclusão de Paulo Pezzolano no BID até sexta-feira, para que ele possa, enfim, assumir a posição de treinador a partir da segunda rodada do Campeonato Mineiro. No domingo, às 11h, a Raposa enfrentará o Athletic, em São João del-Rei.

Na segunda rodada do Estadual, o Cruzeiro poderá contar com o goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Sidnei, que não foram incluídos no BID a tempo da estreia. Os dois jogadores foram regularizados nesta quarta-feira.

