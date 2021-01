Com atrasos salariais e sem previsão de grandes receitas na temporada 2021, pois disputará a Série B do Campeonato Brasileiro mais uma vez, o Cruzeiro começa a enxugar a sua estrutura. E neste sábado o clube informou que René Salviano, que faz a gestão do departamento comercial, deixa o cargo.

Mas ele seguirá atuando ao lado do Cruzeiro em alguns projetos e buscando parcerias e receitas, mas sem fazer parte do quadro de funcionários.

Rene chegou ao clube na gestão Wagner Pires de Sá, permaneceu com o Conselho Gestor e seguiu com Sérgio Santos Rodrigues. Em 2019, como conselheiro do clube, ele se envolveu numa polêmica ao assinar uma carta que pedia a permanência de Itair Machado na vice-presidência de futebol do clube, mesmo após as denúncias do programa "Fantástico", da Rede Globo, no final de maio.

Depois do episódio, Rene renunciou à condição de conselheiro do clube, até porque o Estatuto proibia que fosse remunerado. Pelo menos mais 30 nomes viveram situação idêntica, seguiram nos quadros e o processo se arrasta, sem o menor desejo da presidência do órgão de fazer valer o documento que guia as normas cruzeirenses.

Confira a nota do Cruzeiro

O Cruzeiro informa que, após atuação e colaboração em diversas áreas nos últimos três anos, Rene Salviano deixa a gestão do departamento comercial e suas demais funções no Clube, passando, a partir de agora, a contribuir em projetos específicos e na geração de novas receitas e parcerias.

Cruzeirense de arquibancada e profissional que atua no mercado esportivo há 20 anos, Rene Salviano - peça fundamental no Departamento Comercial, que durante a pandemia bateu pela segunda vez consecutiva o recorde histórico de arrecadação - oferecerá sua experiência na busca por novas oportunidades em projetos específicos, com o objetivo de continuar ajudando o Cruzeiro de forma estratégica neste importante momento de reestruturação.

Rene se colocou à inteira disposição da diretoria e passará a colaborar em outro formato para o Cruzeiro, oficialmente na prospecção e captação externa de novos negócios para todas as áreas da instituição, com o intuito de ajudar o Clube, como sempre o fez, alcançando números relevantes nos momentos mais desafiadores na história celeste.

Com a saída de Rene Salviano, o Clube também informa que Matheus Gonzaga, responsável pelo setor de Inteligência e CRM, passa a ser o novo Diretor Comercial.