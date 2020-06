Compromisso é compromisso. Assim a nova diretoria do Cruzeiro vem tratando os funcionários deste que Sérgio Santos Rodrigues assumiu a presidência do clube celeste. Nesta semana, inclusive, todos eles devem estar com dinheiro na conta. No setor administrativo, nas categorias de base e na equipe feminina, os vencimentos já foram quitados.

Em relação à equipe principal, os meses de abril e maio, que estavam em atraso, já começaram a "pingar" na conta de alguns atletas e comissão técnica. A informação foi trazida pelo jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM, no início desta quinta-feira (11).

Devido ao feriado, a expectativa é que até esta sexta-feira (12), todos estejam com as contas abastecidas, o que fez com que a Raposa desembolsasse cerca de R$ 5,8 milhões (valor das duas folhas salariais do elenco principal).