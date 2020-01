Os 99 anos do Cruzeiro foram comemorados na noite desta quinta-feira (2) com a tradicional Missa em Ação de Graças. Estiveram presentes no aniversário do clube cerca de 500 pessoas, dentre funcionários, torcedores e membros do conselho gestor que assumiu o comando da Raposa após renúncia da antiga diretoria.

A celebração festiva ao Cruzeiro foi comandada pelo padre Domingos, na Igreja de São Sebastião, no Barro Preto, e contou com a participação da Associação Pró-Música.

Neste ano a diretoria azul preferiu organizar à missa fora do ginásio poliesportivo anexo à sede social, como tradicionalmente acontece.

No início do evento religioso o sacerdote, dentre outras coisas, se lembrou da torcedora-símbolo Maria Salomé da Silva, a "Dona Salomé", que faleceu dias após o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro.

Vários membros do Núcleo Dirigente Transitório cruzeirense estiveram presentes. Além do presidente Saulo Fróes, Jarbas Matias dos Reis, Emílio Brandi, Walter Cardinali e Anisio Ciscotto celebraram junto dos demais cruzeirenses.

O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, também foi um dos que celebraram os 99 anos da Raposa. Ele fez questão de se desculpar com os torcedores, que vivem a pior fase da história azul.

"Ao torcedor que pega aquela Antônio Carlos lotada para seguir para o Mineirão, eu devo um pedido de desculpas em nome do Cruzeiro. Estamos fazendo o possível e impossível para mostrar para essa gente que vamos levantar ainda maiores”, falou.

Dalai Rocha ainda comparou sua chegada à presidência, mesmo que de forma interina, a um reserva que entra no fim do jogo.

"Uma conjunção de fatores me colocaram nesse lugar. Um reserva que entra os 48 minutos do segundo tempo. Tenho um conselho gestor que dirige o Cruzeiro e que honraria qualquer equipe do mundo, que dedica seu tempo para restaurar o clube. Uma coisa muito importante acontece no Cruzeiro. Um time que caiu de divisão de forma desastrosa, encontrou essa igreja calorosa. Minha caminhada até aqui foi de apoio”, completou.

Se em anos anteriores os aniversários do Cruzeiro serviam como ponte para os dirigentes anunciarem contratação de jogadores como presente, a temporada de 2020 reservou um cenário completamente diferente. Sem dinheiro e, segundo o que o próprio Saulo Fróes disse, em "pré-falência", o único anúncio ocorrido foi o do Padre ao fim da celebração: "vão com Deus".

Pedro Lourenço, o responsável por gerir o futebol até que um diretor seja contratado, não esteve presente à celebração. Em viagem com os familiares ele só retorna na próxima semana, quando há a expectativa pelo anúncio do nome do profissional que ajudará na montagem do elenco para 2020.