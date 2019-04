O primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético terá casa cheia. A diretoria azul publicou na tarde desta sexta-feira a parcial de vendas de ingressos e informou que todos os bilhetes do clube celeste foram comercializados.

“A torcida mais cabulosa do Brasil fez seu papel novamente! Todos os ingressos destinados ao primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro estão esgotados”, dizia o texto na peça gráfica publicada pelo Cruzeiro em suas redes sociais.

Apesar do aviso, o clube "segurou" algumas entradas. Essas serão dadas aos torcedores que aderirem ao programa Sócio 5 Estrelas neste sábado, de 10h às 19h. O clube não informou qual o setor do ingresso que o novo associado receberá após a adesão.

Carga total

A carga total de ingressos para o clássico foi de 58.157, sendo que a maior parte desses bilhetes ficam sob responsabilidade do Cruzeiro, que ainda repassa 10% do total (cerca de cinco mil entradas) para o visitante. Os demais lugares são comercializados pela administradora do estádio.

A expectativa de público para domingo supera a casa dos 50 mil torcedores. O maior público do ano em Minas Gerais é do Cruzeiro, quando 51.525 torcedores assistiram ao confronto da Raposa com o Coelho, nas semifinais do Campeonato Mineiro.