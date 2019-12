Ex-jogador do Cruzeiro no final da década de 1980, Éder Bastos é o novo treinador do time sub-17 da Raposa. A informação, antecipada pelo Hoje em Dia, foi confirmada pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (3).

Ex-meia, Éder Bastos substituiu Alexandre Grasseli, que deixou o cargo de treinador do sub-17 celeste na semana passada para assumir o time sub-20 do Vasco.

Éder Bastos esteve na última segunda-feira na Toca da Raposa I, finalizou os detalhes burocráticos de sua contratação e buscou seu uniforme para iniciar o seu trabalho no centro de treinamento das categorias de base do Cruzeiro.

O novo treinador do time sub-17 azul já fez parte da comissão técnica de Ney Franco e teve outra passagem pelas categorias de base do Cruzeiro. Ele comandou as equipes principais do Tupi, de Juiz de Fora, Coimbra, além do Democrata, de Governador Valadares.

ÉDER BASTOS

Nome completo: Éder Paixão Bastos

Data de nascimento: 08/04/1966

Local de nascimento: João Monlevade-MG

Carreira como jogador: Cruzeiro (1987-1990), Sport (1989), Alianza Llanos-COL (1995) e Al Raed-KSA (1997)

Carreira como técnico: Cruzeiro (Auxiliar técnico/1998-2007), Cruzeiro (Técnico Sub-15/2004), Al-Hilal (Auxiliar técnico/2006), Botafogo (Auxiliar técnico/2008-2009), Coritiba (Auxiliar técnico/2009-2010), Seleção Brasileira Sub-20 (Auxiliar técnico/2010-2012), São Paulo (Auxiliar técnico/2012-2013), Vitória (Auxiliar técnico/2012-2013), Flamengo (Auxiliar técnico/2014), Valeriodoce-MG (Técnico/2015), CAP-MG (Técnico/2016), Tupi-MG (Técnico/2017), Coimbra-MG (Técnico/2017), Democrata-MG (Técnico/2018) e Cruzeiro (Técnico Sub-17/2019)

Principais títulos: Taça BH Sub-20 (2001), Taça Guanabara (2009), Campeonato Paranaense (2010), Campeonato Brasileiro Série B (2010), Sul-Americano Sub-20 (2011), Copa do Mundo Sub-20 (2011) e Copa Sul-Americana (2012).