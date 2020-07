O Cruzeiro oficializou na manhã desta quarta-feira (1º) a contratação do atacante Guilherme, o Gui Mendes, revelado pelas categorias de base do Ituano. O clube, em anúncio em seu site oficial, informou que o contrato do jogador com a Raposa tem validade até dezembro de 2021.

Guilherme tem 19 anos e foi um dos principais jogadores do time do interior paulista na campanha do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Leia mais

Cruzeiro mira em jovens talentos do Ituano e Ferroviária para driblar dificuldades financeiras

Como tem idade sub-20, Guilherme passará por análises e ficará disponível tanto para o time principal, treinador por Enderson Moreira, quanto à equipe de juniores, comandada por Rogério Micale, campeão Olímpico com a Seleção Brasileira em 2016.

O atacante chegou ao Ituano em 2015 e se destacou nas categorias inferiores do time de Itu até se profissionalizar. Em 2019 marcou outo gols na Série D do Brasileirão e foi um dos artilheiros do torneio.