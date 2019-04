O futuro de Pedro Rocha está traçado: o atacante é o novo reforço do Cruzeiro. O clube, em parceria com seu patrocinador máster, o banco Digi +, anunciou na noite desta terça à contratação do jogador.

Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim da temporada. O jogador desembarca em BH nesta quinta-feira para realizar exames e assinar contrato.

O atacante ainda poderá ser inscrito no Campeonato Mineiro, e disputar uma eventual final, caso a Raposa confirme a classificação para a decisão do Estadual. No caso da Libertadores, Rocha só estará a disposição a partir de um possível confronto de oitavas de final.

Chegada do reforço

Segundo apurou o Hoje em Dia, que em junho de 2018 já anunciava o interesse do Cruzeiro em Pedro Rocha, a vinda do atacante para a Toca II estava apenas por detalhes documentais. Fato resolvido no fim desta terça.

Sem jogar no Spartak Moscou, Pedro Rocha já havia demonstrado em entrevistas recentes que estava infeliz e que desejava voltar ao Brasil. O jogador chegou a despertar o interesse de outros clubes, como o Grêmio e o São Paulo, mas a diretoria celeste agiu rápido e acertou a contratação de Rocha.

O atacante foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2016, e vendido pelos gaúchos ao Spartak de Moscou por 12 milhões de euros. A cotação da época apontou uma venda de R$ 45,2 milhões. Foi a maior transferência da história do clube de Porto Alegre.

Rocha chega para ser uma das principais opções de velocidade para o sistema ofensivo montado pelo técnico Mano Menezes.

Além do recém-contratado, o comandante celeste conta com Rafinha, Marquinhos Gabriel e David com essas características. O último, porém, sofre com problemas físicos desde que foi contratado no início do ano passado, e a ainda não conseguiu deslanchar com a camisa estrelada.