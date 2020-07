O Cruzeiro confirmou na tarde desta quarta-feira que devolverá o atacante colombiano Iván Angulo ao Palmeiras. O clube paulista solicitou o retorno do jogador, amparado por cláusula contratual, após ficar momentâneamente com escassez de atacantes que atuam pelas beiradas.

Em nota oficial emitida e enviada à imprensa a atual diretoria do Cruzeiro exlicou os motivos da devolução do jogador, que estava emprestado ao clube até o fim desta temporada.

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que a Sociedade Esportiva Palmeiras solicitou, de forma oficial, o retorno do atleta Iván Angulo.O Palmeiras exerceu um direito firmado no contrato de empréstimo, realizado no início deste ano junto à gestão que administrava o Clube anteriormente, o que infelizmente impossibilita a atual diretoria de realizar qualquer tipo de ação", diz parte do comunicado emitido pelo Cruzeiro.

Ivan Angulo chegou ao Cruzeiro em 16 de março deste ano. O clube pagava um terço de seu salário e para conseguir o empréstimo do jogador pagou R$ 100 mil ao empresário do atleta como taxa de comissionamento pela negociação.

O avante colombiano deixa o Cruzeiro sem ter feito nenhuma partida oficial, já que quando de sua contratação os jogos já estavam suspensos por causa da pandemia do coronavírus.

"O Clube lamenta a obrigatoriedade da cláusula, mas respeita o contrato firmado à época entre as partes. Desta forma, o Cruzeiro agradece ao jogador pela dedicação, empenho e profissionalismo nos treinamentos", finaliza a nota estrelada.