Dirceu Lopes, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, vai trabalhar na base do clube. O anúncio foi feito por Sérgio Santos Rodrigues na "Live do Presidente" nesta quinta-feira (18). Ídolo da história cruzeirense, Dirceu Lopes será coordenador na Toca I e terá papel preponderante na formação de novos atletas.

"O Dirceu Lopes esteve comigo nesta semana, a gente bateu um papo, e a falávamos do tanto que ele pode ser importante para a formação do Cruzeiro. Estamos trazendo (o Dirceu Lopes) para nossa equipe de forma fixa para fazer parte da construção do novo Cruzeiro. Dirceu Lopes vem para a base do Cruzeiro, ajudar na coordenação desses atletas, na integração das equipes, e isso é fundamental", revelou o presidente.

Sérgio Santos Rodrigues, respondendo a um torcedor no Twitter na noite da última quarta-feira, gerou muita expectativa entre os cruzeirenses. É que ele adiantou que o clube contrataria "um craque". Essa palavra levou a internet a um frisson e diversas especulações foram criadas.

"A gente tinha falado de um craque, mas é uma lenda, o Príncipe, o grande Dirceu Lopes. O pessoal está esperando um grande reforço para o time, falei para ter calma por que o reforço para o time vai chegar ainda, mas estamos falando de uma organização. E quando a gente fala de craque, falamos simplesmente do maior jogador da história do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma", ressaltou.

O presidente do Cruzeiro disse ainda que ter no staff da base e do time principal jogares identificados com o clube é um ponto muito importante. "Todo processo de construção precisa de ídolos, a gente tem o Luis Fernando Flores, Célio Lúcio, Leandro Guerreiro, enfim, temos diversos nomes que atuam no clube hoje. Me lembro quando perguntava ao Deivid, nosso diretor técnico (do time principal) hoje, que ele não tinha estatura alta e fazia muitos gols de cabeça. Ele me disse que era base, que o Santos sempre fazia isso, quem o ensinou a cabecear foi o Pelé. Um cara do talento e carisma do Dirceu Lopes, um adjetivo que usamos para ele, o "Mestre da gentileza", estar conosco é um prazer muito grande", completou.