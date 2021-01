As categorias de base do Cruzeiro ganharam um novo comandante nesta segunda-feira (4). O clube anunciou que Paulo Castro retorna à Toca para dirigir a equipe sub-20.

O treinador, de 55 anos, tem vários títulos em seu currículo, incluindo pela Raposa. No time júnior celeste, ele acumula conquistas como o Brasileiro de 2012, o Mineiro de 2011, 2013 e 2014, a Copa Amsterdam na Holanda (2012), o Torneio Sub-20 de Barbados (2012) e o Torneio de Terborg na Holanda (2012, 2013 e 2014).

Em outras categorias do Cruzeiro, como sub-15 e sub-17, também faturou títulos

Ele será apresentado nesta terça-feira (5) para iniciar trabalhos com a diretoria. O elenco de jogadores voltará às atividades posteriormente.

Ao site oficial do clube, Paulo falou da felicidade em retornar ao Cruzeiro. “Essa é minha quarta passagem, e pretendo desenvolver um grande trabalho na formação de atletas vencedores. Para isso, vamos buscar conquistas com a ajuda de todos", disse.

O diretor executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira, aproveitou a deixa para dar as boas-vindas ao novo técnico do sub-20.



“Estamos trazendo de volta um dos profissionais mais vitoriosos da história do Clube, que além de ganhar vários títulos revelou inúmeros atletas que trouxeram retorno técnico e financeiro para a instituição. Ele gostou do projeto que apresentamos, da filosofia que estamos implantando, entendeu a nossa realidade e quis muito vir pra cá”, afirmou.

Além da chegada de Paulo Castro, a comissão técnica adiciona o preparador físico Marcelo Medina e o analista de desempenho Victor Flores, que estavam no sub-17.