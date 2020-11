O Cruzeiro vai ter um importante reforço para o duelo com o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (6), às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do departamento jurídico da Raposa, e converteu os dois jogos de suspensão que o atacante William Pottker teria que cumprir, em doações para instituições de caridade de Belo Horizonte.

Pottker havia sido punido em duas partidas, que já foram cumpridas, após ter sido expulso duelo com o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Brasileirão, quando defendia o Internacional.

Na última quinta, o Pleno do STJD (segunda instância do órgão), havia ampliado a pena do atacante para quatro partidas.

Após a decisão, a Raposa protocolou um pedido, alegando que o jogador já havia cumprido metade da pena, e que já mudou de clube após a sanção, e teve a tese aceita pelo STJD, que determinou a conversão do restante da pena.

Pedido de Felipão

O atacante chegou ao Cruzeiro no início da semana, após uma negociação que envolveu a ida do meia Maurício para o Internacional.

Aos 26 anos, o jogador foi um pedido do técnico Felipão, que destacou em várias oportunidades o desejo de reforçar o setor ofensivo da Raposa com jogadores com mais experiência.

Com a suspensão de Régis, e a lesão de Arthur Caíke, a expectativa é de que Pottker, que pode atuar em diversas posições no ataque, possa, inclusive, iniciar jogando diante do Botafogo-SP.