O Cruzeiro decidirá sua história na Série B do Campeonato Brasileiro nas últimas sete rodadas da competição, quando disputará quatro partidas em casa, todas no Independência, e três como visitante. Isso poderia parecer uma vantagem, num momento em que o clube pode se reaproximar, de forma perigosa, da zona de rebaixamento da competição. Mas ser mandante tem sido um drama para a Raposa e os números do returno neste aspecto conseguem ser ainda piores que os do turno, quando a equipe teve quatro treinadores diferentes nos seus jogos em Belo Horizonte.

Nos cinco jogos disputados como mandante no returno da Série B, o Cruzeiro venceu apenas um e nem a troca de Mineirão pelo Independência, que foi por questões financeiras, conseguiu mudar o desempenho ruim

Na primeira metade da Série B, dez dos 19 jogos disputados pelos cruzeirenses foram no Mineirão. Com quatro vitórias, o mesmo número de derrotas e dois empates, foram somados 14 pontos em 30, o que corresponde a um aproveitamento de 46,7%.

As vitórias foram divididas entre três comandantes, sendo uma de Enderson Moreira (Botafogo-SP), outra de Luiz Felipe Scolari (Paraná) e duas com Ney Franco (Vitória e Ponte Preta).

Neste returno, sempre sob o comando de Felipão, o Cruzeiro já fez cinco dos nove jogos que disputará em casa. Venceu um (Brasil-RS), empatou três (Guarani, Figueirense e CSA) e perdeu outro (Confiança).

Foram seis pontos somados em 15, e o aproveitamento celeste como mandante, neste returno da Série B do Campeonato Brasileiro, é de 40%.

Os adversários cruzeirenses, em casa, nesta reta final de Segunda Divisão, são Cuiabá, na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Independência, Oeste (13/1), Operário-PR e Náutico, ainda sem data e horário definidos.

A chance de os três últimos jogos virarem “amistosos” é muito grande, e isso é reflexo do fato de o Cruzeiro ocupar a zona de rebaixamento numa classificação em que se considera apenas os resultados em casa, pois neste recorte, o clube é 17º colocado, com desempenho melhor apenas que Paraná, Botafogo-SP e Oeste, que são também os três últimos no geral.