Sabe aquele clichê utilizado por jogadores e treinadores de que “quando o time está bem, o individual aparece” (ou vice-versa)? Pois bem, é exatamente isso que vem acontecendo com o Cruzeiro. Depois de enfrentar um logo período de falhas nas finalizações, o setor ofensivo do time melhorou, emplacando seis gols nos últimos dois jogos e passando a contar com quatro atletas autores de quatro tentos, cada, na Série B.

Deste grupo de goleadores do time na competição, Airton é desfalque contra o CRB. Mas os atacantes Rafael Sóbis e Arthur Caike e o zagueiro Manoel estarão em campo nesta terça-feira (8), no Rei Pelé, em busca do primeiro triunfo dos celestes sobre o adversário nesta temporada.

Em 2020, o CRB eliminou a Raposa na terceira da Copa do Brasil, com um triunfo por 2 a 0 no Mineirão e um empate em 1 a 1 em Alagoas. No turno da Série B, outra igualdade, pelo mesmo placar, no Gigante da Pampulha, o que rendeu a demissão de Enderson Moreira.

Agora, um novo capítulo desta história será escrito nesta noite, e o Cruzeiro espera, enfim, levar a melhor, aproveitando a boa fase vivida por seus artilheiros.

"No último jogo (contra o CRB), tivemos maior posse de bola e várias chances de gol, mas no final houve um descuido e o empate. Sabemos da qualidade do time deles, que vem desde a Copa do Brasil. Sabemos que este jogo pode nos colocar ainda mais na briga (pelo acesso à Série A). Tivemos dois dias para descansar, fazer uma grande partida e conquistar um grande resultado", destacou Caike.