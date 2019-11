Quase 40 mil cruzeirenses já garantiram presença no clássico contra o Atlético, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, segundo números oficiais do Cruzeiro, 38.945 bilhetes já foram comercializados, sendo a maior parte das entradas vendidas nas bilheterias.

Só os sócios adquiriram até a tarde desta sexta-feira 12.472 ingressos, com 14.820 entradas sendo adquiridas pelos torcedores nas bilheterias. E até o momento o Cruzeiro arrecadou R$ 1.022.492,00 com a venda dos bilhetes para o jogo contra o seu maior rival.

Em relação aos ingressos de cortesia quase cinco mil entradas foram distribuídas de acordo com a própria estatística do Cruzeiro.

Restam pouco mais de dez mil ingressos para o jogo deste domingo (12.062). A venda prossegue neste sábado e acontecerá também no domingo nas plataformas tradicionais do Cruzeiro e na bilheteria do Mineirão.