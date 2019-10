O Cruzeiro anunciou, no início da noite desta quinta-feira (24), a contratação do economista André Luís Argolo Ribeiro como novo diretor executivo do clube.

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o cargo, que acaba de ser criado, apresenta semelhanças ao de diretor geral, vago desde a saída de Sérgio Nonato, que pediu demissão do clube, no dia 4 de outubro, em meio à denúncias de corrupção envolvendo a alta cúpula da diretoria celeste.

Ainda de acordo com a assessoria estrelada, apesar da proximidade das duas funções, André Luís não foi contratado com o status de substituto de Nonato.

Currículo

André Luís Argolo Ribeiro é economista de formação, com especialidade em gestão estratégica do esporte empresarial e finanças,

Ex-Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, André Luís também foi vice-presidente da AP-FUT, que é a Autoridade Pública de Governança do Futebol, órgão do Ministério dos Esportes.

O dirigente assumirá oficialmente a diretoria executiva do Clube na próxima segunda-feira, 28 de outubro.