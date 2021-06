O meia boliviano Robson Matheus é o mais novo reforço da equipe sub-20 do Cruzeiro. Conhecido no meio do futebol pelo apelido de Bolívia, ele tem dupla nacionalidade e chega ao clube cheio de expectativa e sonhos. E, quem sabe, seguir os passos de Marcelo Moreno em Minas Gerais.

“Cheguei ao Brasil com 10 anos de idade e comecei a jogar no Corinthians. Depois fui para a Portuguesa. Lá fui convocado para a Seleção Sub-15 da Bolívia e daí fui para o Palmeiras. Agora estou muito feliz em chegar ao Cruzeiro, que é um clube gigante, com uma grande história. Vou trabalhar focado para dar meu melhor em campo”, disse o meia, filho de mãe boliviana e pai brasileiro.

Além de passagens por clubes brasileiros, ele acumula convocações para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20 da Bolívia.

Com relação à forma de jogar, se prontificou a atuar tanto no meio quanto na lateral esquerda. “Sou um meia canhoto e inteligente com a bola nos pés. Gosto de achar passes para os companheiros e de finalizar de fora da área. E sou bom nas bolas paradas”, afirmou.