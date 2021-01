As Cabulosas seguem se reforçando para a temporada 2021. Nesta terça-feira (12), o time feminino do Cruzeiro anunciou a contratação da meio-campista norte-americana Stephanie Zuniga. A nova atleta celeste deve chegar a BH no início de fevereiro, segundo o clube.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus e ao Cruzeiro por terem me dado a oportunidade de ingressar em um clube tão prestigioso, nacional e internacionalmente. Estou muito animada por fazer parte de um clube com uma grande história e com importantes valores. Vou preparada para fazer meu melhor, física e mentalmente e ajudar nosso time a alcançar muito mais sucesso”, afirmou ela.

“Vou dar meu 100% todos os dias nos treinos e nos jogos, para que, junto com minhas companheiras, possamos proporcionar muita alegria aos nossos torcedores”, completou.

Stephanie tem 24 anos, dupla cidadania (seus pais são de El Savador) e jogou nos últimos anos pela Universidade do Colorado, onde inclusive foi capitã da equipe.

“Por causa do meu pai e do meu irmão, cresci assistindo jogos do futebol brasileiro, tentando imitar seus movimentos e estilo de toque. Sou apaixonada pelo futebol e nunca permiti que ninguém ou nada tirasse de mim o amor pelo jogo. Assim como os brasileiros, futebol é minha paixão, está no meu sangue. Então, obrigada Cruzeiro, por me dar a oportunidade de fazer parte desta família”, disse a meio-campista.