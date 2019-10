A atual diretoria do Cruzeiro, que sofreu importantes baixas nos últimos dias por conta do acirramanto da política nos bastidores do clube, anunciou medidas importantes para a parte administrativa celeste.

Nesta quinta-feira (17) a assessoria de imprensa do Cruzeiro informou sobre a criação de um conselho gestor composto por seis membros, todos conselheiros da Raposa, para gerir o clube ao lado do atual presidente Wagner Pires de Sá até o fim de 2020.

Com essa medida, Wagner encerraria o seu mandato no fim do ano que vem e não concorreria à reeleição, deixando o caminho livre para um novo pleito com dois outros candidatos.

Conselho Gestor

O conselho gestor criado como forma de apaziguar os bastidores do clube, incendidados por vários rachas internos, será composto por conselheiros de todas as classes. Os membros são Célio Elias (do quadro de conselheiros natos), Hermínío Lemos (conselheiro Benemérito), Giovanni Baroni (nato), Darci Martins Fraga (conselheiro associado), Jarbas Matias dos Reis (associado) e Zezé Franelli, que apesar de ter o status de conselheiro a reportagem não o encontrou na lista de membros do órgão com a alcunha descrita pelo próprio Cruzeiro.

Como já era de conhecimento, Wagner Pires de Sá dá também "plenos poderes" para que Zezé Perrella, atual presidente do Conselho Deliberativo, comande de forma independente o departamento mais importante do clube: o de futebol.

Com essa decisão, ainda segundo a nota oficial do Cruzeiro, o clube entende que a reunião do dia 21 de outubro, que votaria o afastamento de Wagner Pires de Sá e seus dois vice-presidentes (Hermínio Lemos e Ronaldo Granata), está cancelada.

Leia na íntegra a nota oficial divulgada pelo Cruzeiro

CRUZEIRO ADOTA NOVO FORMATO ADMINISTRATIVO

O Cruzeiro passa a adotar a partir da próxima semana um novo formato administrativo que vai vigorar até o final de 2020.

A decisão foi tomada depois que o presidente Wagner Pires de Sá e o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella ouviram seus pares de conselho no sentido de apaziguar a situação política do clube bem como caminhar em busca de uma solução para os problemas financeiros e administrativos de momento.



Como é de conhecimento público o Cruzeiro atravessa uma das maiores crises financeiras de sua história e continua em risco de rebaixamento para a SEGUNDA DIVISĀO. O torcedor carrega com orgulho o troféu de nunca ter caído pra segundona e faz questão de mostrá-lo para qualquer adversário e jamais poderemos imaginar que o contrário aconteça. Já começamos a trabalhar para reorganizar as finanças do clube e a vitória sobre o Sāo Paulo nos abre caminhos pra um horizonte de resultados positivos.



Ficou definido que que o presidente Wagner Pires de Sá vai cumprir seu mandato até o final de 2020, com o presidente do conselho Zezé Perrella assumindo o comando do futebol profissional que terá decisões independentes.

Foi criado ainda um Conselho Gestor formado por 6 conselheiros:

Célio Elias

Zezé Franelli

Hermínio Lemos

Giovanni Baroni

Darci Martins Fraga

Jarbas Matias dos Reis



Diante dessa decisāo entendemos que torna-se desnecessária a reunião do Conselho Deliberativo marcada para o dia 21 próximo tornando-se sem efeito o edital de convocação publicado pela presidência do órgão. O importante agora é abraçarmos o clube nesse momento decisivo de sua história no Campeonato Brasileiro, assim como se comportaram nossos torcedores na quarta-feira diante do Sāo Paulo.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2019. Wagner Pires de Sá - Presidente do Cruzeiro Esporte Clube

Zezé Perrella - Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube