Uma ação benéfica para ‘o povão’ e que beneficiará o cruzeirense de baixa renda que se afastou do estádio após a modernização do Mineirão. O Cruzeiro praticará preços populares em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro e cobrará apenas R$ 10 para os ingressos do setor laranja inferior.

A iniciativa foi informada na tarde desta quinta-feira por meio de uma nota publicada no site oficial do clube.

De acordo com a publicação serão 6.850 lugares com os preços do “Setor Popular” e que à comercialização dos mesmos acontecerá da seguinte forma: 4 mil ingressos vendidos nas bilheterias físicas e 2.850 destinados aos sócios-torcedores.

Se por acaso os ingressos para os sócios não se esgotarem, o Cruzeiro informa que os bilhetes restantes serão comercializados via site: https://ingresso.cruzeiro.com.br/.

“O torcedor é o nosso maior patrimônio. Sem ele, o Cruzeiro não seria gigante como é. Queremos ver o cruzeirense sempre junto do clube, cantando em todos os jogos e fazendo a festa bonita no estádio que só o cruzeirense sabe fazer. Criamos um setor com preços baixos, atendendo a um próprio pedido da torcida, e contamos com a presença da apaixonada Nação Azul em todas as nossas partidas”, destacou o presidente Wagner Pires de Sá.

Os ingressos com preços populares começam a valer no primeiro jogo do Cruzeiro em casa no Campeonato Brasileiro. E a estreia da Raposa no Mineirão em 2019 no Brasileirão será no Dia do Trabalhador, 1º de maio, às 19h15.

“Para alcançarmos nossos objetivos, sabemos que a presença da torcida é muito importante. Com o apoio da Nação Azul, somos muito mais fortes em qualquer competição que participamos. Com a maior torcida de Minas Gerais, vamos lutar em busca de todos os títulos”, disse o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado.