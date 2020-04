"Quem tem títulos tem histórias". E essas histórias são contadas ao longo do tempo pelos jornais, rádios, tv's, atualmente sites, por jornalistas que dedicam suas vidas à notícia. E para homenagear esses profissionais que comemoram o "Dia do Jornalista" neste 7 de abril, o Cruzeiro usou os seus títulos para parabenizar à imprensa.

Com uma peça gráfica publicada em suas redes sociais o clube celeste deu os parabéns aos jornalistas usando a capa do Hoje em Dia, de 4 de junho de 1993, quando o jornal destacou o título da primeira Copa do Brasil celeste, conquistado em cima do Grêmio, no Mineirão.

"Parabéns para você que transforma os fatos em notícias e que faz registros relevantes para a eternidade", diz o texto que completa o card comemorativo do Cruzeiro, que usa também imagens de outros jornais com os títulos, por exemplo, da Copa do Brasil de 2017, e o Mineiro de 2019.

Provocação

Ao contrário do Atlético, que parabenizou os jornalistas "cutucando" o rival, o Cruzeiro preferiu exaltar suas conquistas sem mencionar diretamente o clube alvinegro.