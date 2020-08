A diretoria do Cruzeiro trabalha pela inscrição do atacante Arthur Caíke para aumentar as possibilidades do técnico Enderson Moreira na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira o clube entrou com o pedido de pré-inscrição do jogador no sistema da Confederação Brasileira de futebol (CBF). A informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio em parceria com o perfil BR Contracts.

De acordo com o pedido de inscrição prévio, o contrato de Arthur Caíke com o Cruzeiro será por empréstimo até 31 de janeiro de 2021. O jogador foi liberado pelo Al Shabab, da Arábia Saudita, e já está em Belo Horizonte.

O Cruzeiro tem até 23h59 desta segunda para finalizar a contratação do atacante, já que a janela de transferências internacionais fecha hoje.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP na estreia do Cruzeiro na Série B, Enderson Moreira falou dos dois jogadores que estão em negociações com o clube: o lateral-direito Daniel Guedes e o próprio Arthur Caíke.

"Eu, particularmente, gosto de falar de jogador que já está contratado. Estes dois atletas são qualificados, já tive oportunidade de trabalhar, sei da competência, da qualidade, estamos trazendo dois nomes bem importantes para nossa sequência", disse.

O anúncio oficial da contratação de Arthur Caíke será feito pela comunicação do Cruzeiro assim que o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Arthur Caíke começou sua carreira no Iraty, clube do Paraná. Passou também por Londrina, Paraná, Coritiba, Figueirense, Flamengo, Atlético-GO, Santa Cruz, Chapecoense, Al Shabab e Bahia.