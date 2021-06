A contratação do técnico Felipe Conceição teve como uma das motivações a proposta ofensiva que caracterizava seus times. No Cruzeiro, a história tem sido bem diferente, principalmente quando a Raposa joga no Mineirão, a sua casa. Até agora, em sete partidas, foram apenas oito gols.

A média de 1,14, como mandante, é muito baixa, principalmente se for considerado o fato de que cinco dessas sete partidas foram contra clubes de divisões inferiores à Série B do Campeonato Brasileiro, que é disputada pelos celestes em 2021.

O gol de Bruno José sobre a Juazeirense foi apenas o oitavo do Cruzeiro em sete partidas no Mineirão nesta temporada 2021

Pelo Estadual, foram enfrentados Caldense (0 a 1), Athletic (1 a 0), Tombense (0 a 0) e Patrocinense (4 a 0). Na Copa do Brasil, na última quinta-feira, no confronto de ida da terceira fase, vitória magra (1 a 0) sobre a Juazeirense, da Bahia, que disputará a Série D nesta temporada.

Duas partidas foram contra clubes da Série A do Brasileirão, os clássicos contra Atlético ( 1 a 0) e América (1 a 2), este último nas ida das semifinais do Módulo I.

A somatória dos minutos dos sete confrontos cruzeirenses como mandante, considerando-se os acréscimos do primeiro e segundo tempos, chega-se a 692.

Com este número, pode-se a firmar que jogando no Mineirão, o Cruzeiro de Felipe Conceição precisa de 87 minutos para marcar um gol.<EM>



Goleada

Metade dos oito gols celestes no Gigante da Pampulha nesta temporada 2021 foram marcados em uma única partida. E não foi um jogo “normal”.

Em 25 de abril, a Raposa recebeu o Patrocinense pela última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro. O adversário não brigava por mais nada na competição, pois não corria risco de rebaixamento nem tinha chance de classificação às semifinais ou até mesmo ao Troféu Inconfidência.

Foi um jogo tão atípico, que o time do Triângulo veio a Belo Horizonte com apenas com 16 jogadores (11 titulares e cinco reservas), sendo que normalmente os clubes contam atualmente com 22 ou 23 jogadores numa partida.

Assim, nas seis partidas disputadas pelo Cruzeiro no Gigante da Pampulha, em que os adversários buscavam objetivos, foram apenas quatro os gols marcados, o que dá uma média de 0,67 por jogo.

É muito pouco e essa história precisa começar a ser mudada neste domingo, quando o time de Felipe Conceição recebe o CRB, às 18h30, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B.