Em momentos de angústia, com problemas dentro e fora de campo, vale se agarrar às estatísticas – e essas são amplamente favoráveis ao Cruzeiro para o confronto desta segunda (30), às 20h, no estádio Serra Dourada, contra o Goiás, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste não sabe o que é perder para o esmeraldino há dez anos – foram dez jogos e dez vitórias.

A última derrota aconteceu em 5 de julho de 2009, no Serra Dourada, quando o Cruzeiro perdeu por 1 a 0, pelo Brasileirão. A situação não era desesperadora como agora, em que o clube convive com a zona de rebaixamento, tanto que os mineiros terminaram o ano na quarta colocação, com 62 pontos, atrás apenas do campeão Flamengo, do vice Internacional e do São Paulo, terceiro lugar.

Após perder para o Goiás pela última vez, o Cruzeiro marcou 19 gols nos dez confrontos que se seguiram, sofrendo apenas três. Quatro partidas aconteceram no estádio de Goiânia, quatro no Mineirão, uma no Independência e outra na Arena Jacaré, em Sele Lagoas. Todas elas, por sinal, pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar a goleada de 5 a 0, no Independência, em 2013, ano em que foi campeão nacional.

Cruzeiro e Goiás se encontraram neste ano, no Mineirão, e a equipe da Toca da Raposa venceu por 2 a 1. Os visitantes armaram um forte bloqueio defensivo, mas Dedé e Rodriguinho conseguiram transpor essas dificuldades, marcando os dois gols do Cruzeiro. Antes, o último confronto havia ocorrido em 2015 – os esmeraldinos amargaram três anos na série B do Brasileiro.

RETROSPECTO

3 x 0 Campeonato Brasileiro 8/10/2019 Mineirão

1 x 0 Campeonato Brasileiro 18/7/2010 Arena Jacaré

1 x 0 Campeonato Brasilerio 7/10/2010 Serra Dourada

5 x 0 Campeonato Brasileiro 26/5/2013 Independência

2 x 1 Campeonato Brasileiro 11/9/2013 Serra Dourada

1 x 0 Campeonato Brasileiro 24/8/2014 Serra Dourada

2 x 1 Campeonato Brasileiro 23/11/2014 Mineirão

1 x 0 Campeonato Brasileiro 12/7/2015 Mineirão

1 x 0 Campeonato Brasileiro 25/10/2015 Serra Dourada

2 x 1 Campeonato Brasileiro 5/5/2019 Mineirão