Na luta para se afastar da parte de baixo da tabela e começar a sonhar com objetivos maiores no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro tem pela frente um duelo com o Figueirense, nesta sexta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada do torneio.

Além dos três pontos, fundamentais para as pretensões do time comandado pelo técnico Felipão na competição, a Raposa busca manter uma invencibilidade de mais de cinco anos sobre o time catarinense.

A última derrota da equipe celeste para o Figueira ocorreu no dia 31 de maio de 2015, em duelo realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na ocasião, os donos da casa venceram por 2 a 1, de virada, com gols de Marquinhos e Carlos Alberto, após Henrique ter aberto o placar para a Raposa.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais quatro vezes, com três vitórias do Cruzeiro e um empate. (Confira a lista abaixo)

Destaque para a goleada da equipe celeste por 5 a 1, no dia 6 de setembro de 2015, com quatro gols de Willian Bigode e um de Vinícius Araújo, em confronto pela 23ª rodada do principal campeonato do país. Marquinhos Pedroso descontou para o Figueirense.

No primeiro turno do Brasileirão da Série B, a Raposa venceu por 1 a 0, com gol do meia-atacante Maurício, que já deixou a Raposa, em duelo disputado no dia 16 de agosto, no Orlando Scarpelli.

Com 24 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 15ª colocação. O Figueira, por sua vez, tem 19 pontos, e está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Confira os últimos cinco duelos entre Cruzeiro e Figueirense:

Figueirense 2x1 Cruzeiro - 31/05/2015 - (Orlando Scarpelli / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2015

Cruzeiro 5x1 Figueirense - 06/09/2015 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2015

Cruzeiro 2x2 Figueirense - 21/05/2016 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2016

Figueirense 1x2 Cruzeiro - 21/08/2016 - (Orlando Scarpelli / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2016

Figueirense 0x1 Cruzeiro - 16/08/2020 - (Orlando Scarpelli / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro B 2020

Fonte: Cruzeiropédia